المخابرات السورية تعلن القبض على “العقل المدبر” لهجمات تنظيم الدولة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر استخباري لم تسمّه، بإلقاء القبض على القيادي بتنظيم الدولة أبو الحارث العراقي، من دون تحديد مكان العملية.

وقال المصدر الاستخباري السوري إن العراقي يُعَد “مسؤولا عن التجهيز لهجمات إرهابية في البلاد”.

وأضاف المصدر الاستخباري أن “أبو الحارث العراقي كان يشغل مناصب مهمة في ما تُسمى ولاية العراق، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، ويُعتبر مسؤولا عن تجهيز الهجمات الإرهابية”.

وحسب “سانا”، فإن العراقي كان يقف وراء التخطيط لعمليات عدة، أبرزها اغتيال القيادي ميسر الجبوري وعدد من الاغتيالات الأخرى.

وأشار المصدر الاستخباري لوكالة الأنباء السورية إلى أن “الخلية التي تم إحباط مخططها في استهداف مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، كانت تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي”.

وأكد المصدر أن عملية الاعتقال تأتي ضمن سلسلة العمليات النوعية لملاحقة خلايا تنظيم الدولة في المنطقة، إذ اعتُقل عدد من أعضاء خلايا حاولت تنفيذ عمليات في مناطق عدة.

إحباط محاولة تنظيم الدولة تفجير مقام السيدة زينب

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتنظيم الدولة لتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق، وإلقاء القبض على المتورطين.

وتنفذ قوات الأمن عمليات تمشيط في عدد من المحافظات السورية لملاحقة فلول النظام المخلوع، وعدد من المطلوبين في جرائم مختلفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.