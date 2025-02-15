سرايا القدس تعرض لحظات ما قبل إطلاق سراح أسير إسرائيلي وتسليمه إلى الصليب الأحمر (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعا لتسليم الأسير الإسرائيلي ألكسندر تروبانوف إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة السادسة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويُظهر المقطع عملية تسليم الأسير من إحدى وحدات سرايا القدس إلى وحدة “تأمين أسرى العدو”، قبل نقله إلى الساحة التي جرت فيها مراسم التسليم.

وعرضت سرايا القدس، في وقت سابق السبت، مقطع فيديو للحظة تسليم الأسير تروبانوف قرار الإفراج عنه.

وإضافة إلى ألكسندر تروبانوف، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، صباح السبت، الأسيرين يائير هورن وساغي ديكل جن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.