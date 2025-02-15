عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لنتنياهو بعرقلة الاتفاق بسبب حساباته السياسية والشخصية (فيديو)

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها لن تسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وخلال مؤتمر صحفي أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، شددت عائلات الأسرى على أن أي تعطيل لهذه المرحلة سيكون ناتجًا عن مصالح نتنياهو السياسية والشخصية.

وخلال المؤتمر، قال أحد أقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة “لن نسمح لنتنياهو بعرقلة إتمام المرحلة الثانية من الصفقة (اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حماس) بسبب حساباته السياسية والشخصية، يجب ألا تكون حياة الأسرى رهينة لمصالح الحكومة”.

وأضاف “نطالب الحكومة فورًا بإرسال وفد التفاوض، ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لإتمام المرحلة الثانية من الصفقة دون مماطلة أو تأخير”.

وأكد أن العودة إلى الحرب في غزة ليست مبرَّرة، ولا يمكن استخدامها ذريعة لإفشال الصفقة، في إشارة إلى التصعيد الذي يطالب به بعض الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية.

وقال قريب آخر لأحد الأسرى الإسرائيليين في غزة “الوزراء المتطرفون في الحكومة يحاولون عرقلة تنفيذ الاتفاق، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش”، في إشارة إلى موقف الأخير الذي يعارض استكمال الصفقة، ويدعو إلى استئناف العمليات العسكرية في غزة.

ودعت العائلات خلال المؤتمر جميع الإسرائيليين إلى “المشاركة في المظاهرات المؤيدة لتنفيذ كل مراحل صفقة التبادل، للضغط على الحكومة لمنع أي محاولة لتجميد الاتفاق أو إفشاله”.

ومع تصاعد الجدل بشأن مستقبل الاتفاق، يعقد نتنياهو جلسة أمنية مساء السبت، بعد انتهاء المهلة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى استئناف إطلاق النار في غزة إذا لم يُطلَق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب أن إدارته ستلتزم بأي قرار تتخذه تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد أن أفرجت حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين بينهم مواطن أمريكي.

وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال “سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد في الساعة 12:00 من ظهر اليوم (بتوقيت واشنطن) للإفراج عن جميع السجناء”.

والاثنين الماضي، قال ترامب “يجب إلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى في غزة بحلول الساعة 12:00 ظهرًا يوم السبت، وإذا لم يتم ذلك فلتُفتح أبواب الجحيم”.

وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، سلَّمت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، السبت، 3 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو اتفاق يشمل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يومًا. ووفقًا لبنود الاتفاق، فإن كل مرحلة يجري التفاوض عليها بشكل منفصل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، بوساطة كل من مصر وقطر، وبدعم من الولايات المتحدة.