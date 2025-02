لبنان.. إصابة مسؤول بقوة اليونيفيل بعد إحراق سيارة تابعة للأمم المتحدة في بيروت (فيديو)

أصيب نائب قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المنتهية ولايته، مساء الجمعة، بعد أن تعرضت قافلة تقل أفرادا من القوة إلى مطار بيروت “لهجوم عنيف”.

وقالت بعثة اليونيفيل في بيان لها “تعرضت قافلة تابعة لقوات حفظ السلام من اليونيفيل، مساء الجمعة، لهجوم عنيف أثناء توجهها إلى مطار بيروت، بعد إضرام النيران في إحدى سيارات القافلة”.

وأضاف البيان “أسفر الهجوم عن إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان في طريقه إلى بلاده بعد انتهاء مهمته”.

وتابع البيان “لقد أثار هذا الهجوم صدمتنا، فهو يُعَد هجوما مروعا على قوات حفظ السلام التي تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال فترة صعبة”.

ورأى البيان هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقد تشكل جرائم حرب”.

وطالب بيان البعثة الأممية “السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والعمل على تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة”.

وأشار البيان “تستمر قوات حفظ السلام في تنفيذ مهمتها لتأمين الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقا لولايتها التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701”.

