معاريف: عبارة لكتائب القسام أثناء تسليم الأسرى تخفي رسالة مرعبة وصادمة

حاولت صحيفة معاريف الإسرائيلية تفسير عبارة كتبتها كتائب القسام خلال تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الاسرائيليين في غزة، صباح اليوم السبت، ظن بعض الإسرائيليين أنها تحتوي على خطأ إملائي.

ونشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان “هذا ليس خطأ إملائيًّا: العبارة الغامضة في لافتات حماس والمعنى المقلق وراءها”.

وقالت صحيفة معاريف إن عبارة “عبرنا مثل خيط الشمس” التي وضعتها المقاومة على لافتة قرب موقع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في خان يونس صباح اليوم “تبدو وكأنها خطأ إملائي مضحك، لكنها في الواقع تخفي رسالة مرعبة وصادمة”.

عبر مثل خيط الشمس. نعم، أنتم شمس شعبنا، حفظكم الله ووفقكم للعبور إلى أقصانا وتحريره من دنسهم.#غزة_تنتصر #ابو_عبيدة pic.twitter.com/Wj2sWS6ykd — SAM | سـام (@WDNAME_w) February 15, 2025

وأوضحت الصحيفة أن كتائب القسام قدّمت عرضًا سياسيًّا دعائيًّا إضافيًّا خلال إطلاق سراح الأسرى، ونقلت من خلاله رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن عبارة “عبرنا مثل خيط الشمس”، حينما تُرجمت إلى العبرية “بدت في البداية وكأنها ترجمة حرفية خاطئة ومضحكة. لكن اتضح أن هذه العبارة تحمل دلالة رمزية مهمة في اللغة العربية”، تتمثل في “اجتياز الحدود التي كان يُعتقد أنها مستحيلة العبور”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

We crossed over swiftly عبرنا مثل خيط الشمس pic.twitter.com/U1v4wE9Olb — المواطن الاصمر (@___EMAM___) February 15, 2025

وقالت الصحيفة إن إحدى المستخدمات على شبكات التواصل الاجتماعي ادّعت أن هذا التعبير مأخوذ من أغنية لبنانية صدرت قبل أعوام، قال فيها المنشد “سيعبرون الحدود مثل خيط الشمس”. وبعد عملية طوفان الأقصى، علَّق ناشطون على الأغنية قائلين “وها قد عبروا”، وفقًا لمعاريف.

لكن معاني العبارة -حسب الصحيفة- لا تقتصر على ذلك، إذ أشارت إلى أنه “من الناحية الثقافية، يُظهر هذا التعبير قوة اللغة كأداة لنقل الرسائل الرمزية. فخيط الشمس يرمز إلى اختراق لا مفر منه، ويُستخدم استعارة لعبور الحدود الجسدية والعقلية”.