سياسة|قطاع غزة

معاريف: عبارة لكتائب القسام أثناء تسليم الأسرى تخفي رسالة مرعبة وصادمة

رسائل القسام خلال تسليم أسرى إسرائيل الثلاثة
رسائل القسام خلال تسليم أسرى إسرائيل الثلاثة (منصات التواصل)
15/2/2025-|آخر تحديث: 15/2/202511:04 PM (توقيت مكة)

حاولت صحيفة معاريف الإسرائيلية تفسير عبارة كتبتها كتائب القسام خلال تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الاسرائيليين في غزة، صباح اليوم السبت، ظن بعض الإسرائيليين أنها تحتوي على خطأ إملائي.

ونشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان “هذا ليس خطأ إملائيًّا: العبارة الغامضة في لافتات حماس والمعنى المقلق وراءها”.

وقالت صحيفة معاريف إن عبارة “عبرنا مثل خيط الشمس” التي وضعتها المقاومة على لافتة قرب موقع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في خان يونس صباح اليوم “تبدو وكأنها خطأ إملائي مضحك، لكنها في الواقع تخفي رسالة مرعبة وصادمة”.

وأوضحت الصحيفة أن كتائب القسام قدّمت عرضًا سياسيًّا دعائيًّا إضافيًّا خلال إطلاق سراح الأسرى، ونقلت من خلاله رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن عبارة “عبرنا مثل خيط الشمس”، حينما تُرجمت إلى العبرية “بدت في البداية وكأنها ترجمة حرفية خاطئة ومضحكة. لكن اتضح أن هذه العبارة تحمل دلالة رمزية مهمة في اللغة العربية”، تتمثل في “اجتياز الحدود التي كان يُعتقد أنها مستحيلة العبور”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الصحيفة إن إحدى المستخدمات على شبكات التواصل الاجتماعي ادّعت أن هذا التعبير مأخوذ من أغنية لبنانية صدرت قبل أعوام، قال فيها المنشد “سيعبرون الحدود مثل خيط الشمس”. وبعد عملية طوفان الأقصى، علَّق ناشطون على الأغنية قائلين “وها قد عبروا”، وفقًا لمعاريف.

لكن معاني العبارة -حسب الصحيفة- لا تقتصر على ذلك، إذ أشارت إلى أنه “من الناحية الثقافية، يُظهر هذا التعبير قوة اللغة كأداة لنقل الرسائل الرمزية. فخيط الشمس يرمز إلى اختراق لا مفر منه، ويُستخدم استعارة لعبور الحدود الجسدية والعقلية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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