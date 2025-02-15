مقاتلو القسام يوجهون رسالة إلى ترامب خلال تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

وجَّه مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر شاشة الجزيرة مباشر، اليوم السبت، خلال الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال أحد المقاتلين موجهًا رسالة إلى العالم والاحتلال الإسرائيلي “خرجنا لكم من تحت الركام، ومعكم حتى آخر نفس، وحتى تحرير بلادنا كاملة تحت راية التوحيد والمقاومة”.

وأكد للجزيرة مباشر أنه لا خيار لهم سوى المقاومة “حتى لو هُدمت كل بيوتنا، وقُتل كل أطفالنا. كل مَن استشهد لنا سبقنا للجنان، ونحن بهم لاحقون. العدو إلى زوال إن شاء الله”.

ونفى المقاتل تعرُّض الأسرى الإسرائيليين لسوء المعاملة، قائلًا “رأيتم بأعينكم الأسرى مكرَّمين معززين، وخرجوا أمام مرأى العالم في مشهد يشرّف المقاومة، وبمعاملة الإسلام. طوبى لنا وكل من شد على يد المقاومة، وخسأ ترامب وكل من شد على يده”.

وهو ما أكده مقاتل آخر، إذ قال إن الدين الإسلامي أمرهم بالتعامل بالحسنى والاحترام مع الأسرى.

كما وجَّه رسالة إلى ترامب، وقال “رسالتنا اليوم نصر وصمود. ما يقوله ترامب ومخططاته لن تمر، وسنبقى على هذه الأرض حتى آخر مجاهد وآخر نفس”.

وصباح اليوم، سلَّمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

وشهد موقع التسليم القريب من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، انتشارًا مكثفًا لمقاتلي القسام وسرايا القدس، كما شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين الذي احتفوا بالمقاتلين.