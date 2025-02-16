خطوة جديدة بين واشنطن وموسكو بعد أيام من اتصال ترامب وبوتين

قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو تحدثا هاتفيا، في وقت سابق السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات للتحضير لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان الخارجية الروسية أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وقال البيان إن الجانبين عبَّرا عن “استعدادهما المتبادل للتفاعل بشأن القضايا الدولية الملحة، بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا، والوضع المتعلق بفلسطين والشرق الأوسط بوجه عام، وغيرهما من الاتجاهات الإقليمية”.

وأكد الوزيران استعدادهما للعمل معا لاستعادة الحوار القائم على الاحترام المتبادل بما يتماشى مع الموقف الذي حدده الرئيسان الأمريكي والروسي.

بدورها، ذكرت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أكد مجددا، خلال الاتصال، التزام الرئيس دونالد ترامب بمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إنه إضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران “إمكانية العمل معا في عدد من القضايا الثنائية الأخرى”.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، استمر أكثر من ساعة.

واتفق الزعيمان خلال الاتصال على البدء “فورا” بمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وعلى تبادل الزيارات.

وقالت روسيا إن بوتين دعا ترامب لزيارة موسكو.

وكان الاتصال هو الأول المباشر بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا منذ أن تحدَّث بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل وقت قصير من الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.