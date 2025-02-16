دعا الجيش اللبناني لتنفيذ المهمة.. نتنياهو يطالب بنزع سلاح حزب الله بالكامل (فيديو)

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بنزع سلاح حزب الله اللبناني بالكامل.

وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي وصل إلى تل أبيب، قال نتنياهو إن “إسرائيل ملتزمة بتفاهمات وقف إطلاق النار مع لبنان التي تم التوصل إليها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تكون ملتزمة بنفس القدر بتحقيق هذه الأهداف”.

وأضاف “المشاهد التي رأيناها نهاية هذا الأسبوع في بيروت لهجوم حزب الله على قوات اليونيفيل لم تكن مشاهد مشجعة”.

وأكد نتنياهو ضرورة تنفيذ قراري الأمم المتحدة 1701 و1959 بالكامل.

وتابع “يجب نزع سلاح حزب الله، ونفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة، لكن لا ينبغي لأحد أن يشكك في أن إسرائيل ستفعل ما يتعين عليها القيام به لتطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا”.

وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن الجيش الإسرائيلي “يستعد للانسحاب من جنوب لبنان بشكل كامل بعد يومين، عملا باتفاق وقف إطلاق النار”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن “الجيش لم يتلق أوامر من القيادة السياسية بشأن البقاء في أي نقطة في جنوب لبنان”.

وتابعت الصحيفة “الجيش في انتظار أي تعليمات جديدة بشأن الانسحاب أو البقاء إذا طلب منه ذلك”.

وقالت المصادر إن “الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرًا في المناطق الحدودية، وذكرت أن القوات المنتشرة ستكون 3 أضعاف القوات التي كانت منتشرة في المناطق الحدودية قبل اندلاع الحرب”.

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقًا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تبلغ 60 يومًا بدءًا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

ومنذ سريان الاتفاق قبل 80 يومًا، ارتكبت إسرائيل 934 خرقًا له في لبنان، ما خلف 73 شهيدًا و265 جريحًا، وفق إحصاء استنادًا إلى بيانات رسمية لبنانية.

طهران “لن تمتلك” السلاح النووي

في السياق، قال نتنياهو إنه ناقش مع روبيو الملف الإيراني وضرورة ألا تمتلك طهران سلاحًا نوويًا.

ورأى نتنياهو أن “إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وبمساعدة الولايات المتحدة يمكننا إتمام المهمة، في إشارة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع ذلك، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل سيستمر”.

كما شدد نتنياهو على ضرورة ضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل، وبأن بلاده ملتزمة بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.