زيلينسكي يكشف توجيها لوزرائه بشأن اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة الذي يعرض الاستفادة من المعادن المهمة في بلاده لن يكلل بالنجاح إذا لم يتم تقديم الضمانات الأمنية التي تسعى إليها كييف.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأحد: “إذا لم نمنح ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، فأعتقد أن الاتفاقية الاقتصادية لن تنجح.. يجب أن يكون الأمر برمته عادلا”.

وقال زيلينسكي أمس السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الاتفاق المقترح “ليس في دائرة اهتمامنا في الوقت الراهن”، مضيفا أنه رفض توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأوكرانية لأنه “لا يحمي” بلاده في صيغته الحالية.

وتابع “لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق لأنه غير جاهز. وأرى أنه لا يحمينا”، وأكد أنه لا يرى في الوثيقة حتى الآن ربطًا بين المعادن والحماية.

عاجل | أسوشيتد برس عن #زيلينسكي: لم أسمح للوزراء بالتوقيع على اتفاق منح #الولايات_المتحدة الوصول لمعادن نادرة لأنني أرى أنه غير جاهز لحمايتنا ومصالحنا 📌 أسوشيتد برس عن مسؤولين أوكرانيين: مقترح اتفاق منح الولايات المتحدة حق الوصول لمعادن نادرة لم يقدم مقابله نائب الرئيس الأمريكي… pic.twitter.com/jZlYFkZNC3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2025

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس أمله في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن ثرواتها المعدنية يعوّض الولايات المتّحدة جزئيا عن الأموال التي دفعتها لتزويد كييف بأسلحة تمكّنها من التصدّي للهجمات الروسية.

وقال روبيو في مقابلة إذاعية إن “جزءا من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وأضاف أن “جزءا آخر سيعاد استثماره في أوكرانيا لإعادة إعمار كل الدمار الذي حدث هناك”.

وأعلن دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على “اتفاق” بشأن معادنها النادرة، سيكون “ضمانة” مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.

وينتقد ترامب المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية حربها مع روسيا.

وتتمتع أوكرانيا بموارد كبيرة من الليثيوم والتيتانيوم تعتبر أساسية في صناعة التكنولوجيات المتقدمة بما في ذلك الطيران والمركبات الكهربائية.