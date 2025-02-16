قطر وسوريا توقعان مذكرة تفاهم بشأن زيادة حقوق النقل

وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، في الدوحة مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن التوقيع جاء خلال لقاء محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في قطر مع أشهد الصليبي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء “مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين”.

وأعادت السلطات السورية افتتاح مطار دمشق الدولي، الأكبر في سوريا أمام الرحلات الدولية، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو شهر من سقوط نظام بشار الأسد.

واستأنفت شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي في السابع من يناير، بعد توقف دام 13 عاما، وقالت الشركة إنها ستشغل ثلاث رحلات أسبوعية إلى مدينة دمشق.