أمام وفد من الكونغرس الأمريكي.. الملك عبد الله يكرر رفض الأردن تهجير الفلسطينيين

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، رفض بلاده “تهجير الفلسطينيين من غزة“، مؤكدا أن حل الدولتين هو “السبيل الوحيد” لضمان أمن المنطقة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله جدد خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بلومنتال “التأكيد على رفض الأردن لأي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

ودعا الملك عبد الله إلى “ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية”.

وبحسب الديوان الملكي، أكد العاهل الأردني أن “تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره”، مشيرا إلى “الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام”.

كما أكد الملك عبد الله “أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة”.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم الولايات المتحدة على الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن. على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، في حين قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، من مختلف التوجهات.

ويعقد قادة السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر قمة في الرياض في 20 فبراير/شباط المقبل، لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة، قبل القمة العربية الطارئة التي تعقد في 27 من الشهر الجاري.