أمريكي يطلق النار على شخصين في ميامي ظنا منه أنهما فلسطينيان (فيديو)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب يدعى مورديخاي برافمان (27 عامًا)، بعدما أطلق النار على شخصين مساء السبت الماضي، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أصيب أحدهما بطلق ناري في كتفه الأيسر، وأصيب الآخر بجروح سطحية في ساعده.

Mordechai Brafman, 28, a pro-Israel fanatic, fired 17 shots at a father and son in Miami Beach, injuring both. Believing he had killed them, he smiled and told police, “I killed two Palestinians.”

وأفادت الشرطة بأن المتّهم، أثناء استجوابه، صرّح بأنه كان يقود شاحنته عندما رأى شخصين اعتقد أنهما فلسطينيان، فأطلق عليهما النار وظنّ أنه قتلهما.

