سياسة|الولايات المتحدة

أمريكي يطلق النار على شخصين في ميامي ظنا منه أنهما فلسطينيان (فيديو)

نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج (وسائل التواصل)
17/2/2025-|آخر تحديث: 17/2/202510:53 AM (توقيت مكة)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب يدعى مورديخاي برافمان (27 عامًا)، بعدما أطلق النار على شخصين مساء السبت الماضي، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أصيب أحدهما بطلق ناري في كتفه الأيسر، وأصيب الآخر بجروح سطحية في ساعده.

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وأفادت الشرطة بأن المتّهم، أثناء استجوابه، صرّح بأنه كان يقود شاحنته عندما رأى شخصين اعتقد أنهما فلسطينيان، فأطلق عليهما النار وظنّ أنه قتلهما.

تفاصيل الحادث

ولم تؤكد الشرطة جنسية الشخصين، إلا أن حسابات تابعة للجالية اليهودية في ميامي ذكرت أن المصابين هما أب وابنه من الجنسية الإسرائيلية.

ووجّهت السلطات للمتهم تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، في حين طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بتصنيف الحادث باعتباره “جريمة كراهية”، نظرًا لتصريحات المتهم التي كشفت عن استهدافه الضحيتين بناءً على اعتقاده أنهما فلسطينيان.

وأوضحت الشرطة أن المتهم كان يقود شاحنته، في حين كان الضحيتان يستقلان مركبة أخرى، فترجّل المتهم من شاحنته وأطلق النار عليهما؛ مما أدى إلى إصابتهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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