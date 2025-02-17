أمريكي يطلق النار على شخصين في ميامي ظنا منه أنهما فلسطينيان (فيديو)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب يدعى مورديخاي برافمان (27 عامًا)، بعدما أطلق النار على شخصين مساء السبت الماضي، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أصيب أحدهما بطلق ناري في كتفه الأيسر، وأصيب الآخر بجروح سطحية في ساعده.

Mordechai Brafman, 28, a pro-Israel fanatic, fired 17 shots at a father and son in Miami Beach, injuring both. Believing he had killed them, he smiled and told police, “I killed two Palestinians.” These people are evil pic.twitter.com/BhGn95VpFq — Joseph Muztich 🇺🇸 (@josephMuztich) February 17, 2025

وأفادت الشرطة بأن المتّهم، أثناء استجوابه، صرّح بأنه كان يقود شاحنته عندما رأى شخصين اعتقد أنهما فلسطينيان، فأطلق عليهما النار وظنّ أنه قتلهما.

BREAKING: Mordechai Brafman, 28, a pro-Israel fanatic, fired 17 shots at a father and son in Miami Beach, injuring both. Believing he had killed them, he smiled and told police, “I killed two Palestinians.” Where was he radicalized? And where are the congressional hearings to… pic.twitter.com/3T9xOda2IV — Kashif Chaudhry (@KashifMD) February 17, 2025

تفاصيل الحادث

ولم تؤكد الشرطة جنسية الشخصين، إلا أن حسابات تابعة للجالية اليهودية في ميامي ذكرت أن المصابين هما أب وابنه من الجنسية الإسرائيلية.

ووجّهت السلطات للمتهم تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، في حين طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بتصنيف الحادث باعتباره “جريمة كراهية”، نظرًا لتصريحات المتهم التي كشفت عن استهدافه الضحيتين بناءً على اعتقاده أنهما فلسطينيان.

“We urge state and federal law enforcement authorities to bring hate crime charges in this case based on the alleged perpetrator’s statements to police that reportedly indicate an anti-Palestinian motive…" @WilfredoAmrRuiz @CAIRFlorida

READ MORE: https://t.co/rj4HvmTcWW https://t.co/15AOCh6T6t — CAIR National (@CAIRNational) February 17, 2025

وأوضحت الشرطة أن المتهم كان يقود شاحنته، في حين كان الضحيتان يستقلان مركبة أخرى، فترجّل المتهم من شاحنته وأطلق النار عليهما؛ مما أدى إلى إصابتهما.