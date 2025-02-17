إسرائيل تستعد لتسلُّم جثث 5 أسرى إسرائيليين من غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولهم، اليوم الاثنين، إن “إسرائيل تستعد الخميس المقبل لتسلُّم جثث 5 أسرى من قطاع غزة بتدخل من الوسطاء”.

وأفادت المصادر بأن “تعليمات صدرت لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال تسلُّم عدد من جثث المختطفين الخميس المقبل”.

وأضافت المصادر أن “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستسلّم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الذين قُتلوا في الأسر، وبعد تسلُّم القائمة ستنتظر سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي في نقطة التقاء متفق عليها، ومن هناك ستُنقل الجثث إلى المعهد الطبي الشرعي”.

وأوضحت المصادر لهيئة البث أنه “بعد التحقق من هوية جثث الأسرى سيتم إبلاغ العائلات المعنية”.

في السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولهم “حسب الملحق السري للصفقة، جرى الاتفاق على تسليم جثث 4 محتجزين في اليوم الـ33 من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، مقابل إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين اعتُقلوا في غزة بعد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الدفعة السابعة من تبادل الأسرى

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتم الدفعة السابعة من تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل السبت المقبل، ليتم بموجبها إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل هوياتهم بعد.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تطالب إسرائيل بالإفراج عن 6 أسرى أحياء من قطاع غزة السبت المقبل، بدلاً من 3 حسب الاتفاق.

وأردفت الصحيفة “في المقابل، أبدت إسرائيل استعدادها لإدخال مئات الكرفانات (المنازل المتنقلة) الإضافية إلى قطاع غزة”.

وما زالت إسرائيل تتنصل من الالتزام بالبروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والذي ينص في بنوده على إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام وتسوية المباني المدمرة، والبيوت المتنقلة لإيواء النازحين.

من جانبها، أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن “مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة تقدر أنه سيتم إطلاق سراح أكثر من 3 أسرى أحياء يوم السبت”.

وحتى الآن، لم يصدر عن حركة حماس أو الوسطاء بمصر وقطر تعليق على ما أوردته الهيئة الإسرائيلية.

وخلال الدفعات الست الأخيرة، أطلقت حماس سراح 19 أسيرا إسرائيلياً و5 تايلانديين.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح 14 أسيرا إضافيا خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تشمل 33 أسيرا إسرائيليا.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي مقسمة إلى 3 مراحل، كل منها تستمر 42 يوما، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.

وبوقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى للنجاح في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأنها لن تترك أي رهينة وراءها.