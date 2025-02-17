إسرائيل.. عائلات الأسرى تعلن إضرابا عن الطعام لـ500 دقيقة واحتجاجات تضغط لإتمام صفقة التبادل (شاهد)

نظّمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، صباح اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية في تل أبيب، تزامنًا مع مرور 500 يوم على الحرب، للمطالبة بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أعلنت مجموعة من عائلات الأسرى إضرابًا رمزيًّا عن الطعام مدة 500 دقيقة، في إشارة إلى مرور 500 يوم على الحرب، وذلك للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للإسراع في إتمام الصفقة.

كما شهد محيط السفارة الأمريكية في تل أبيب، صباح اليوم، وقفة احتجاجية لعائلات الأسرى، رفعوا خلالها لافتات تطالب واشنطن بدعم جهود التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، بما يضمن الإفراج عن ذويهم المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

مراحل اتفاق الهدنة

ومنذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة التي يفترض أن تنتهي في الأول من مارس/آذار، أطلِق سراح 19 أسيرا إسرائيليا و1134 معتقلا فلسطينيا.

ووفق الاتفاق، يتمّ خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 محتجزا في غزة مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.

كما يجب على إسرائيل التي تفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ بدء الحرب، أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية خلال المرحلة نفسها، وفق بنود الاتفاق.

ويفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار.