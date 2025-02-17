الجيش السوداني يواصل تقدمه في الخرطوم بحري واشتباكات في دارفور (فيديو)

قال الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إن قواته تتقدم بثبات في محاور عدة بمدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش في بيان أن قواته سيطرت على رئاسة منظومة الصناعات الدفاعية في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري، عقب “عمليات عنيفة ناجحة”. ونشر مقطعا مصورا لجنود تابعين له يعلنون السيطرة على المقر.

القوات الخاصة بقاعدة المرخيات العسكرية بالقوات المسلحة تتقدم بثبات في محور رئاسة منظومة الصناعات الدفاعية في ضاحية كافوري عقب عمليات عنيفة ناجحة وتطهر المنطقة من دنس مليشيا آل دقلو الإرها_بية – محلية بحري – ١٧ فبراير ٢٠٢٥م #فيديو #السودان #القوات_المسلحة_السودانية… pic.twitter.com/JcXhjLgHQ4 — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) February 17, 2025

كما نشر الجيش السوداني مقطعا مصورا لتقدُّم قواته في محور “جسر كوبر” الذي يربط بين الخرطوم والخرطوم بحري، ومستشفى يونيفرسال بمنطقة كوبر بمدينة الخرطوم بحري.

القوات المسلحة بقيادة منطقة بحري العسكرية تتقدم في محور كوبري كوبر ومستشفى يونيفرسال وتطهر المنطقة من مليشيا آل دقلو الإرها_بية التي دمرت البنى التحتية واتخذتها قواعد عسكرية – محلية بحري – ١٧ فبراير ٢٠٢٥م #فيديو #السودان #القوات_المسلحة_السودانية #المقاومة_الشعبية – تحت… pic.twitter.com/Pvn7AMkXrj — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) February 17, 2025

وبالتزامن، ذكر شهود عيان للجزيرة مباشر أن اشتباكات عنيفة اندلعت في حي الديم شرقي مدينة الخرطوم عاصمة السودان.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الجيش السوداني قصف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم بالمدفعية الثقيلة.

وأعلن سلاح المدرعات في الجيش السوداني أنه تمكن من التوغل في شارع الحرية وسط الخرطوم، والسيطرة على وزارة الثروة الحيوانية وبرج الضرائب والبرج الماليزي ونفق السجانة، إلى جانب تحييد كوبري الحرية. كما أفاد الجيش بأن قواته حررت أبراج النفط في منطقة أبو حمامة، وسيطرت على شارع السجانة الرئيسي.

وقالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن مدنيا قُتل وأصيب آخرون إثر قصف قوات الدعم السريع مواقع للجيش شمالي مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وفي إقليم دارفور غربي البلاد، أعلن الجيش السوداني مقتل 9 من قوات الدعم السريع وإصابة آخرين، بعد أن شن غارات جوية على تجمعاتها في المحور الشمالي الشرقي لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمالي دارفور.

كما أعلن الجيش في بيان، اليوم الاثنين، تدمير 4 مركبات قتالية خاصة بقوات الدعم السريع جراء الغارات.

وأشار الجيش إلى أن قواته تمكنت بإسناد مدفعي من تدمير قوة متحركة تابعة للدعم السريع قادمة من الجنوب الشرقي نحو مدينة الفاشر، مما أسفر عن مقتل العشرات وفرار أعداد كبيرة، وتدمير منصة تشويش شرقي المدينة، وإسقاط طائرتين مسيَّرتين.

محور ولاية شمال دارفور – الفاشر

مراسل حربي – آسيا الخليفة قبلة

التقرير اليومي – أمس الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥م ▪︎ نفذت القوات المسلحة ، و القوة المشتركة وقوات العمل الخاص، عمليات ناجحة ضد مليشيا آل دقلو محققة تقدمًا ملحوظًا في مختلف المحاور كما شنت القوات الجوية غارات دقيقة… pic.twitter.com/OCeg1vC4QJ — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) February 17, 2025

وأعلن الجيش السوداني مقتل 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وإصابة 4، جرّاء استهداف مدفعية الدعم السريع موقف المواصلات بمدينة “مليط” والأحياء المجاورة بمدينة الفاشر.

وذكرت مصادر محلية في الفاشر أن قوات الدعم السريع قصفت مواقع في محيط قيادة الجيش شمالي المدينة بالمدفعية.