الرئيس الأوكراني: لن نشارك في المحادثات الأمريكية الروسية التي ستعقد بالسعودية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن كييف لن تشارك في المحادثات التي ستعقد في السعودية هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من الإمارات حيث يقوم بزيارة رسمية، اليوم الاثنين، “أوكرانيا لن تشارك. أوكرانيا لم تعلم شيئًا عن ذلك”، في إشارة إلى المفاوضات في الرياض.

وتابع قائلًا “أوكرانيا تعتبر أي مفاوضات عن أوكرانيا دون وجودها دون جدوى، ولا يمكن أن نعترف بأي اتفاقات تخصنا دون مشاركتنا”.

يجب على أوروبا أن تصبح أقوى

وبشأن الحديث عن إمكانية إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قال زيلينسكي إنه يجب توضيح تفاصيل هامة، مثل عدد هذه القوات والدول التي سوف تشارك فيها وتسليحها، مؤكدًا أهمية مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه القوات.

وأكد أهمية أن تكون أوروبا أكثر قوة في ظل السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية حاليا، “التي تعطي الأولوية للقضايا الداخلية، وأن تكون أمريكا أولا، وهذا خيار الولايات المتحدة”، مشيرا إلى السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جيش أوكرانيا هو جيش أوروبا

وطالب زيلينسكي أوروبا بمواصلة دعم الجيش الأوكراني الذي وصفه بأنه “الجيش الأكبر في أوروبا ويجب دعمه للدفاع عن كل أوروبا“.

كما طالب أوروبا بتوفير التمويل للجيش الأوكراني، موضحا أن “جيش أوكرانيا هو جيش أوروبا ودعمه هو دعم لأمن أوروبا”.

وتساءل زيلينسكي “لدينا جيش يحتاج إلى الأموال وإلى الأسلحة، فمن سيقدمها؟”.

ضمانات أمنية مقابل المعادن النادرة

وأضاف أنه لن يوافق على اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المعادن في أوكرانيا دون الحصول على ضمانات أمنية واضحة، مشيرًا إلى أن هناك عرضًا من أوروبا بهذا الشأن لكنه أوضح للأوربيين أن واشنطن هي الشريك الاستراتيجي الأول لأوكرانيا ولهذا فنحن منفتحون لمناقشة ما تعرضه.

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن ينص بطريقة واضحة على الضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.

وأشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تفهم ضرورة توقيع اتفاق واضح بهذا الشأن، “على أساس أن الولايات المتحدة تريد أن تستثمر وتحقق أرباحا في أوكرانيا لكن يجب أيضا ضمان مصالح كييف”.

وكان زيلينسكي قد أعلن أن بلاده خسرت أكثر من 46 ألف جندي في الحرب ضد روسيا حتى الآن، وذلك خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، يوم الأحد.

وأضاف أن نحو 380 ألف جندي أوكراني أصيبوا، وأن عشرات الآلاف من الأوكرانيين فُقدوا أو تم أسرهم بسبب الحرب.