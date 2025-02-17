الجيش السوداني يتقدم في الخرطوم وسط تصعيد ميداني.. وتمديد فتح معبر حدودي مع تشاد (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، بأن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم، وذلك بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية شرق النيل شرقي العاصمة، ومنطقة وسط الخرطوم.

وفي تطور ميداني، أعلن سلاح المدرعات في الجيش السوداني أنه تمكن من التوغل في شارع الحرية وسط الخرطوم، والسيطرة على وزارة الثروة الحيوانية، وبرج الضرائب، والبرج الماليزي، ونفق السجانة، إلى جانب تحييد كوبري الحرية. كما أفاد الجيش بأن قواته حررت أبراج النفط في منطقة أبو حمامة، وسيطرت على شارع السجانة الرئيسي.

جسر كوبر

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني أن قوّاته بقيادة منطقة بحري العسكرية، تتقدم في محور جسر القوات المسلحة “جسر كوبر” ومستشفى يونيفرسال بمنطقة كوبر بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة.

وأوضح الجيش في تعميم صحفي، أن قواته طهّرت المنطقة من “ميليشيا الدعم السريع التي دمّرت البنى التحتية واتخذتها قواعد عسكرية”.

ونشر جنود مقطعًا مصورًا من أسفل الجسر، الذي يربط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، أكدوا فيه إحكام قبضتهم على مدخل الجسر من جهة بحري، بالإضافة إلى السيطرة على مقر “أبراج الشرطة” السكنية بالمنطقة ذاتها.

تمديد فتح معبر حدودي مع تشاد

من جهة أخرى، قررت الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارًا من 16 من فبراير/شباط الجاري، بهدف تسهيل عبور المساعدات الإنسانية والحركة التجارية.

ويخوض الجيش و”الدعم والدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.