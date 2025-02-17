المتحدث باسم حماس: من المنتظر بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة هذا الأسبوع (فيديو)

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه من المنتظر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال هذا الأسبوع “حسبما وصلنا من رسائل وتأكيدات الوسطاء، حيث عطّلها الاحتلال أكثر من 10 أيام”.

وأضاف قاسم، مساء الأحد، لبرنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر “أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون مجبرًا على الدخول للمرحلة الثانية، وأن إقالة رونين بار رئيس الشاباك، لا علاقة لها بذلك؛ حيث إن نتنياهو لم يكن يريد دخول المرحلة الأولى من الصفقة، إلا أن جملة الضغوط الداخلية والخارجية أجبرته على ذلك”.

ولفت إلى أن نتنياهو سبق أن أعلن عدة لاءات ولكنه تراجع عنها أمام صمود الشعب الفلسطيني والضغوط الداخلية والخارجية التي تعرّض لها.

“موقفنا واضح”

وشدد قاسم، على رفض حركة حماس المطلق لأي تدّخل لقوى خارجية من أجل إعادة إعمار غزة قائلًا “موقفنا واضح بأن حماس لديها المرونة اللازمة والقرار السياسي الكافي لإيجاد مقاربات سياسية وإدارية في قطاع غزة تخدم بالأساس إطلاق مسار إعمار حقيقي وجاد ضمن الإطار الوطني الفلسطيني”.

وواصل حديثه مبيِّنًا أنه “لا يمكن لأي قوة في العالم أن تتحدث عن إنهاء حماس أو إخراجها من هنا أو من هناك؛ لأن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولديها مشروعية دستورية بفوزها في الانتخابات، ومشروعية جماهيرية ومشروعية ثورية بحكم قيادة حركة النضال الوطني وخوض ملاحم ضد الاحتلال”.

وأكّد أن أي ترتيبات إدارية متعلقة بالحكم أو غير الحكم في غزة من أجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، فإن حماس جاهزة لها، على أن تكون ضمن التوافق الوطني الفلسطيني وليس من الضروري أن تكون حماس في صورة الحكم أو مشاركة فيه، ولكن ذلك ضمن سياق التوافق الفلسطيني الكامل دون تدخل خارجي.