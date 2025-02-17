الممثلة البريطانية جوليت ستيفنسون تنتقد تصريحات ترامب عن غزة وتعلق على موقف بلادها (فيديو)

عبرت الممثلة البريطانية جوليت ستيفنسون عن استيائها الشديد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى إخلاء قطاع غزة، ووصفتها بـ”المفزعة والغريبة” واعتبرت أنها تعكس “غطرسة سياسية وأخلاقية” غير مقبولة.

وأكدت الممثلة البريطانية في حوار خاص مع الجزيرة مباشر، رفضها التام لما اعتبرته تدخلاً في شؤون الفلسطينيين.

وقالت جوليت “إن ترامب لا يملك الحق في التدخل في مصير الشعب الفلسطيني أو حتى في تحديد مصيرهم”، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني “عاش على هذه الأرض لآلاف السنين”، وأن مثل هذه التصريحات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأضافت جوليت أنها لم تكن الوحيدة التي شعرت بالصدمة من تصريحات ترامب، بل إن العالم أجمع يجب أن يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، خاصة في ظل الحروب والمآسي المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

مواقف غربية ضد القيم الإنسانية

وفي حديثها عن الوضع السياسي في بريطانيا، أكدت جوليت أن المواقف الغربية، بما فيها موقف حزب العمال البريطاني، تستدعي القلق.

ووصفت المواقف السياسية التي تصدُر عن بعض القيادات السياسية البريطانية بأنها تمثل “خيانة” للقيم الإنسانية، كما أكدت “خيبة أملها الكبيرة” من مواقف رئيس الوزراء كير ستارمر.

وقالت جوليت “من غير المقبول أن يتعامل الغرب بهذه الطريقة مع معاناة الفلسطينيين”، مضيفة أن التصريحات والمواقف السياسية التي تصدر من الغرب تقف ضد قيم العدالة والإنسانية التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الدولي.

حرية التعبير في بريطانيا

وتعرضت جوليت ونشطاء آخرين واثنين من نواب البرلمان في يناير/كانون الثاني لاعتداءات من قبل الشرطة خلال مظاهرة احتجوا فيها على ما اعتبروه انحيازًا لإسرائيل خلال الحرب على غزة من هيئة الإذاعة البريطانية.

واعتبرت جوليت أن مثل هذه السياسات “تؤدي إلى تقييد حرية التعبير”، وأن هناك تصعيدًا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية، لكن المسيرة الحاشدة التي شهدتها لندن السبت الماضي، عكست فشل جدوى محاولات القمع وفقًا لجوليت، وأضافت أن الحكومة البريطانية يجب أن تتخذ موقفًا أكثر إنسانية وأن تتوقف عن دعم السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

واختتمت جوليت حديثها بالتأكيد على أن هناك تغيرًا سياسيًا في بريطانيا، مشيرة إلى أن الشعب البريطاني يجب أن يقاوم السياسات التي تؤدي إلى تقييد حرية التعبير وحقوق الإنسان، وقالت “إنني آمل في أن يتغير الموقف الحكومي في المستقبل، لأن حرية التعبير حق أساسي لا يجوز انتهاكه”.