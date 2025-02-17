رئيس الجبهة الثورية السودانية للجزيرة مباشر: سنوقع على الميثاق التأسيسي في نيروبي وهذه هي التفاصيل (فيديو)

أعلن الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي، للجزيرة مباشر أن عددا من التنظيمات السياسية والمدنية والمهنية وحركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع ستوقع على “ميثاق السودان التأسيسي” في العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء المقبل.

وقال إدريس في لقاء مع الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إن الميثاق ينص على التزام الموقعين بإيقاف الحرب في السودان ومخاطبة جذور الأزمة، كما يؤكد وحدة البلاد.

وأضاف أن الميثاق يشمل أيضا الأسس والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها الدولة السودانية في المستقبل، وأن تكون دولة ديمقراطية ذات جيش واحد وشرطة واحدة.

وقال إدريس إن الميثاق يؤسس لحكومة جديدة، وإنه تم تفصيل الأسباب الداعية إلى تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنها لن تقتصر على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بل ستشمل كل السودان.

وأكد أن الحكومة الجديدة ليست حكومة الدعم السريع، ولكنها حكومة “السلام” وحكومة كل السودانيين.

وحذر إدريس من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تقسيم السودان وانهياره، قائلا إن إنشاء الحكومة الجديدة سيحول دون حدوث هذا الأمر.

وقال السياسي السوداني إن الهدف من وراء توقيع الميثاق التأسيسي خارج السودان يعود إلى حرص الموقعين على حضور إقليمي ودولي، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه بسبب الحرب في السودان.

وأضاف أن الموقعين على الميثاق سيتوجهون بعدها إلى داخل السودان لإعلان الحكومة، مشيرا إلى وجود وعود وضمانات من عدد من الدول والمنظمات الإقليمية بالاعتراف بهذه الحكومة.

ورفض إدريس تقديم أمثلة على الدول والمنظمات التي وعدت بالاعتراف بالحكومة، مقللا من أهمية “الاعتراف الخارجي”.

وقال إن الأمر الأهم هو الاعتراف الداخلي من قبل الشعب السوداني، الذي يريد حكومة تقدم له الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها.