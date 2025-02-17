رئيس بلدية خان يونس يكشف تفاصيل “أكبر” حملة لإزالة الركام في المدينة (فيديو)

كشف علاء البطة، رئيس بلدية خان يونس، تفاصيل “أكبر” حملة لإزالة الركام في المدينة جنوبي قطاع غزة، منذ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها في إبريل/نيسان الماضي.

وقال البطة للجزيرة مباشر، الاثنين، إن الحملة “أتت بعد عام ونصف من التدمير الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة حيث نقوم بجهد كبير لفتح الشوارع بدعم كريم من الهيئة العربية لإعمار فلسطين، ولدينا خطة لرفع 20 ألف طن عبر 8 آليات تتحرك في 6 أحياء كبرى في خان يونس خلال هذا الأسبوع”.

وأضاف رئيس بلدية خان يونس أن هناك حاجة كبيرة إلى حملات مماثلة وبدعم من الجميع، لأن هناك 10 ملايين طن من الركام في المدينة، ما يعني حاجة البلدية إلى آلاف الآليات لنقل هذا الركام، بسبب تهالك الآليات الحالية التي لا تستطيع التعامل مع حجم الركام الضخم.

من جهته، تحدَّث أحمد أبو عايش، من مؤسسة (مسلم كير) الماليزية، عن الحملة بقوله “تقوم مؤسستنا بالتعاون مع بلدية خان يونس ووزارة الأشغال بالبدء بفتح شارع السكة الحيوي الذي تم تدميره في الحرب”.

وحسب الأمم المتحدة، فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال 15 شهرًا من العدوان نحو 70% من مباني قطاع غزة.