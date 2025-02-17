سوريا.. اعتقال 3 من مرتكبي مجازر حي التضامن قبل 12 عاما في دمشق

ألقت السلطات السورية، اليوم الاثنين، القبض على 3 من مرتكبي المجازر في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق قبل 12 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله “بعد الرصد والمتابعة، تمكنّا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن في دمشق قبل 12 عاما”.

وأضاف “إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا في المجزرة، وألقينا القبض على 2 منهم”.

وتابع الدباغ “اعترف المعتقلون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، تم فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من أهلنا المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة”.

وأردف “نعمل على البحث عن مواقع المجازر المرتكبة بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

وأكد الدباغ أن “المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وسنعمل على تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وعلى الرغم من أن الدباغ لم يكشف هوية المعتقلين الثلاثة، فإن “سانا” ذكرت في وقت لاحق أن من بينهم المدعو منذر أحمد جزائري، وأنه أحيل إلى الجهات المختصة.

ويُعَد حي التضامن أحد أكثر أحياء العاصمة السورية التي ارتكبت فيها قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024) والميليشيات الموالية له مجازر بحق مدنيين، وذلك بعد اندلاع الثورة ضد نظام حكمه في مارس/آذار 2011 التي طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه عمد إلى قمعها عسكريا، مما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت عام 2022 مقطعا مصورا يوثق مجزرة التضامن، من بين 27 تسجيلا لمجازر مماثلة في الحي، قُتل فيها أكثر من 280 مدنيا بأيدي أفراد من مخابرات النظام السوري المخلوع.