شاهد: الجزيرة مباشر ترصد دخول 30 شاحنة وقود لمحطة الكهرباء وسط غزة

رصدت الجزيرة مباشر وصول 30 شاحنة وقود، اليوم الاثنين، إلى محطة لتوليد الكهرباء وسط قطاع غزة، لأول مرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن خزانات الوقود في المحطة كانت خاوية طوال الحرب.

وأكد أن منشآت المحطة سليمة رغم العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في تدمير نحو 70% من المنشآت في القطاع.

وأشار إلى أن الجهات المختصة قامت خلال الأيام الماضية بترميم أعمدة وأسلاك الكهرباء في مناطق عدة بوسط القطاع منها دير البلح وبلدة الزوايدة، ومن المتوقع أن تستفيد هذه المناطق من الوقود الذي وصل إلى المحطة اليوم.

وأعلنت دولة قطر، قبل أيام، البدء بإمداد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود، ليبلغ إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وسبق أن اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال باختراق بنود اتفاق وقف إطلاق النار خاصة البروتوكول الإنساني، إذ سمح بإدخال عدد قليل من شاحنات الوقود إلى القطاع رغم أنه من المتفق عليه إدخال 50 شاحنة يوميًّا.