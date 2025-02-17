قبل لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين.. روبيو في السعودية لبدء مفاوضات وقف حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن اجتماعه مع فلاديمير بوتين قد يتم “قريبًا جدًّا” وأن الرئيس الروسي يريد أن “يتوقف” القتال في أوكرانيا.

وقال ترامب ردًّا على سؤال حول موعد لقائه المحتمل مع بوتين “لم يتم تحديد موعد، لكنه قد يكون قريبًا جدًّا”.

وقال ترامب متحدثًا عن بوتين “أعتقد أنه يريد وقف القتال”، وذلك بعد مرور 3 سنوات تقريبًا على بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب “لقد تحدّثنا مطوّلًا وبحزم”، في إشارة إلى محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي، الأربعاء.

روبيو يتوجه إلى الرياض

وفي السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مصدرين على صلة مباشرة بالتطورات في ملف أوكرانيا أن المباحثات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ومسؤولين روس سوف تبدأ غدًا الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر أكسيوس أن المباحثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتمهيد للقمة المنتظرة بين ترامب وبوتين.

وأوضح الموقع أن الوفد الأمريكي في الرياض يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي مايك وولتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأفادت وكالة رويترز أن روبيو توجّه بالفعل إلى الرياض اليوم الاثنين لبدء المفاوضات التي ينتظر أن تفضي إلى وقف الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يشارك في المباحثات من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف.

لقاء ويتكوف وبوتين

وكشف الرئيس الأمريكي أن ويتكوف قد التقى بوتين “مدة ثلاث ساعات تقريبًا”، من دون أن يحدد متى تم هذا اللقاء.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان بوتين ينوي غزو أوكرانيا بكاملها، أجاب ترامب بـ”لا”، مضيفًا بحزم “هذا هو السؤال الذي طرحته عليه، لأنه لو فعل ذلك، لكان ذلك سيسبب لي مشكلة كبيرة لأننا لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك”.

وتابع “أعتقد أنه (بوتين) يريد إنهاء الأمر، وأنهما يريدان إنهاء الأمر سريعًا. كلاهما. زيلينسكي يريد إنهاء الأمر أيضًا”، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني.

موقف أوكرانيا

ولم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا ستشارك في النقاشات، وقال روبيو إنه ليس متأكّدًا حتى من هوّية الممثلين الذين سترسلهم موسكو.

وأوضح روبيو أنه “لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن”، مضيفًا أن الهدف هو البحث عن فرصة لمحادثات أوسع “تشمل أوكرانيا وتتضمن إنهاء الحرب”.

والأربعاء، اجتمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأوكرانيا في باريس. وفوجئوا حينها بأن ترامب تحدّث مدة ساعة ونصف مع بوتين، مؤكدين أنه لن يكون هناك قرار بشأن أوكرانيا من دون كييف أو من دونهم.

من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في مقابلة بثتها قناة “إن بي سي” الأحد أن بوتين لا يريد “السلام”، قائلًا “لا تثقوا به”.

وكان زيلينسكي قد قال السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن إنه لم يتلقَّ دعوة لحضور المباحثات المنتظرة في الرياض.

ونقل أكسيوس عن زيلينسكي قوله إنه “من الغريب أن نعقد اجتماعًا بهذا الشكل قبل أن نجري مشاورات مع شركائنا الاستراتيجيين. وكما أتذكر فإن روسيا ليست شريكًا استراتيجيًّا”.