قطر تجدد رفضها القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة

جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأحد، “رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة“.

وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى أن “مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال المقابلة “استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ojS0894rNt — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 16, 2025

بدورها ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن المسؤولين أكدا “الرفض المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من وطنه، وأكدا على ضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني”.

وأضافت أنهما أكدا “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة من خلال تنفيذ اتفاق الهدنة الذي أنجز بجهود قطرية ومصرية وأمريكية بالكامل”، وشددا على “استمرار التعاون في جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع”.

كما أكدا أن “تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن للجميع”.