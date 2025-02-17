لحظة تفجير قوات الاحتلال منزلا بمخيم نور شمس في طولكرم (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت منزلا خلف مسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه الجزيرة مباشر لحظة تصاعد الدخان الأسود الكثيف من المنزل جراء التفجير.

وفجر الاثنين، صعَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي “عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها المتواصل لليوم الـ22 على التوالي، واليوم التاسع على مخيم نور شمس، وسط تدمير إضافي للشوارع والبنية التحتية وهدم للمنازل وحرقها”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من آليات وجرافات ثقيلة إلى المدينة ومخيميها، وشرعت في تجريف واسع للشوارع وتخريب للممتلكات.

ونقلت (وفا) عن شهود عيان أن “الوضع في مخيم طولكرم يزداد صعوبة، وسط حالة من الخوف والهلع أصابت الأهالي الذين بقوا في منازلهم على أطرافه خاصة في حارة المطار، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الأساسية والضرورية من طعام وماء وأدوية وحليب”.

وأضاف شهود العيان أن “قوات الاحتلال تلاحق كل يخرج من منزله أو من يحاول العودة إلى المخيم، وتطلق النار صوبه، وتوجه الطائرات المسيَّرة نحوه لتصويره”.

وأكد شهود العيان أنه “لم يتبق أي شيء داخل المخيم على حاله، فقوات الاحتلال تتعمد تحطيم محتويات المنازل وإلقاء كل ما بداخلها إلى الخارج من أدوات كهربائية وأثاث وملابس، مع تخريب ممنهج وتدمير لكل مناحي الحياة في المخيم”، حسب المصدر ذاته.