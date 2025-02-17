مسيّرة إسرائيلية وقنابل تستهدف مدنيين في بيت حانون واستشهاد 3 جنوبي غزة (فيديو)

أصيب فلسطينيان جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لمواطنين في منطقة البورة شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال طبيب في نقطة طبية في بيت حانون للجزيرة مباشر “منذ ساعات الصباح الأولى لا تزال تتوافد إلينا عدة إصابات من سكان بيت حانون الذين يتوجهون إلى بيوتهم التي هدمها الاحتلال لإعادة إعمار ما تبقى أو ما يستطيعون صنعه من مأوى بسيط”.

وأضاف “لا تزال الإصابات تصلنا يوميًّا وبعدد كبير حيث استقبلنا اليوم عدة إصابات نتيجة استهداف مسيّرات كواد كابتر الإسرائيلية للفلسطينيين في شوارع بيت حانون حيث نقوم بالتعامل الأوّلي معهم، ومن ثم تحويل هذه الإصابات للمستشفيات خارج بيت حانون للتعامل معهم”.

كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن مدفعية الاحتلال تطلق قنابل صوتية باتجاه المدنيين شرق بيت حانون.

اسشهاد 3 متأثرين بإصابتهم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواطنين استشهدا، اليوم الاثنين، متأثرين بجروح أصيبا بها برصاص الاحتلال قبل يومين في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد مساء أمس الأحد، المواطن هاني عواد أبو حلاوة (الشاعر) متأثرا بجروح أصيب بها يوم الأربعاء الماضي جراء قصف قوات الاحتلال شرق مدينة رفح.

يأتي ذلك في حين دخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة يومه الـ30، وتتواصل الضغوط الدولية وجهود الوسطاء من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.