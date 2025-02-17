وزير إسرائيلي سابق: خطة ترامب بشأن غزة لن تتحقق ومغادرة سموتريتش للحكومة “نعمة كبيرة” (فيديو)

قال وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين “غير أخلاقية ولن تحصل لأنها غير واقعية”.

وأضاف بيلين، مساء الأحد، لبرنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر “نحن نعيش في القرن الـ21، وأمر مثل هذا قاسٍ ولا ينبغي أن يحدث؛ لأن الناس لهم الحق في أن يعيشوا حيث يعيشون الآن”.

“سكان غزة عانوا بما فيه الكفاية”

وواصل “هؤلاء ليسوا مجرمين لنقوم بعقابهم وترحيلهم، كما أنهم عانوا بما فيه الكفاية ولا حاجة لترحيلهم أو تهجيرهم”.

ولفت بيلين، إلى أنه يجب على ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يدركا أن هذا الأمر “لن يتحقق لأنه غير واقعي بالمطلق، حيث إن نقل مليون ونصف من السكان إلى مكان آخر علينا ألا نطرحه من الأساس”.

وقال وزير العدل الإسرائيلي السابق “أومن بأن هناك حاجة ماسة لإسرائيل توجب علينا الانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة من صفقة التبادل”.

“مغادرة سموتريتش نعمة كبيرة”

وأضاف أنه “لا يوجد خطر من مغادرة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للحكومة، وإذا غادرها فستكون نعمة كبيرة وفائدة عظيمة لإسرائيل“.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم الولايات المتحدة على الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرًا منها مصر والأردن. ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.