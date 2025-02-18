أمير قطر يزور إيران الأربعاء

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه، غدًا الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقالت الوكالة “ستتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ووفق (قنا)، تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير تميم بن حمد إلى إيران أهمية خاصة “نظرًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها والارتقاء بها”.

سمو الأمير المفدى يتوجه غداً الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. #قطر #إيران https://t.co/pm5gFTly6l — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 18, 2025

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن “الزيارة تحظى باهتمام بالغ، في ظل الظروف والتطورات الراهنة بالمنطقة، وما تتطلبه من تكثيف المشاورات على أعلى المستويات، وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه مختلف التحديات والتطورات، في ظل حرص قطر على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول سواء في محيطها العربي والإقليمي أو في الإطار الدولي”.

ومن المنتظر أن يبحث أمير قطر مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات”.

كما سيبحث الزعيمان “الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى مناقشة أبرز قضايا الساعة والمستجدات إقليميًّا ودوليًّا”.