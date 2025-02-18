الخارجية القطرية: أجواء إيجابية لانطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لكنها لم تبدأ بعد

أكدت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، التزام الدوحة بجهود إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنها لم تبدأ حتى الآن بشكل رسمي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، في إحاطته الأسبوعية، إن هناك أجواء إيجابية لانطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأشار إلى أن وصول الوفود إلى الدوحة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية “رهن قرارات الدول المعنية”، مضيفا “نعمل على الوصول إلى المرحلة الثانية عبر المفاوضات، وإذا لم نستطع ذلك فسنعمل بشروط المرحلة الأولى”.

وأكد الأنصاري رفض قطر لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني، وتابع “منخرطون في مجموعة العمل العربية بشأن غزة والاتصالات مستمرة”.

وفيما يلي أبرز تصريحات متحدث الخارجية القطرية:

ملتزمون بجهود إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية ونعمل مع جميع الأطراف ولكنها لم تبدأ حتى الآن بشكل رسمي.

هناك أجواء إيجابية لانطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وصول الوفود إلى الدوحة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية رهن قرارات الدول المعنية.

نعمل على الوصول إلى المرحلة الثانية عبر المفاوضات وإذا لم نستطع ذلك فسنعمل بشروط المرحلة الأولى.

لا تعليق حاليا فيما يتعلق بالتنسيق بشأن تبادل الأسرى والرهائن الأسبوع المقبل.

ما يحدث على أرض الواقع يؤثر على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

دعونا بشكل متكرر إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

نؤكد رفضنا لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني.

منخرطون في مجموعة العمل العربية بشأن غزة والاتصالات مستمرة.

وكان حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد قال للجزيرة مباشر مساء الأحد، إنه من المنتظر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال هذا الأسبوع “حسبما وصلنا من رسائل وتأكيدات الوسطاء، حيث عطّلها الاحتلال أكثر من 10 أيام”.