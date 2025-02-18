الضفة.. “بيتا” تواجه اقتحامات الاحتلال بالمولوتوف ومستوطنون يحرقون مركبات في الخليل (شاهد)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توسيع عملياته في شمال الضفة الغربية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على فلسطينيي الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

الرد على الاقتحامات بالمولوتوف

وأظهرت لقطات مصورة لحظة استهداف قوات الاحتلال بالمولوتوف خلال اقتحامها بلدة “بيتا” في نابلس شمالي الضفة، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات ووقوع إصابات.

واقتحمت القوات كذلك بلدتي “تل” و”عصيرة القبلية” جنوبي نابلس، وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باعتقال شاب من منزله في عسكر البلد شرقي نابلس.

انفجارات في “نور شمس”

وفي طولكرم، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بسماع انفجارات متتالية في مخيم نور شمس، واشتعال النيران بالقرب من مسجد أبي بكر الصديق وسط المخيم.

ويواصل الاحتلال حصارا خانقا لمخيم نور شمس، تخلله تدمير إضافي للبنية التحتية بشكل كامل، ومداهمات وهدم للمنازل، إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي وأعمال تفجير متقطّعة، وتحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وكانت قوات الاحتلال قد أقامت حاجزًا على شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، كما داهمت منازل في المنطقة وفتشتها، واستولت على منزلين وحولتهما إلى ثكنتين عسكريتين.

اعتداءات المستوطنين في الخليل

وفي جنوب الضفة، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، حسبما أكدت مصادر للجزيرة مباشر.

كما أكدت مصادر إشعال مستوطنين النار في عدد من مركبات الفلسطينيين بقرية سوسيا في مسافر يطا جنوبي الخليل، ووثّقت لقطات مصورة مشاهد الاعتداء.