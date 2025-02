انقلاب طائرة أمريكية في كندا (فيديو)

قالت وسائل إعلام كندية إن 15 شخصا أصيبوا إثر انقلاب طائرة أمريكية تعرضت لحادث لدى هبوطها في مطار تورونتو، يوم الاثنين.

وأظهرت صور الطائرة وهي مستقرة على ظهرها على أرض المطار، فيما كانت تحيط بها سيارات الدفاع المدني.

كما أظهرت مقاطع متداولة الطائرة على ظهرها، فيما يتم يقفز الركاب من داخلها ليخرجوا منها.

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board

📌#Toronto | #Canada

Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 17, 2025