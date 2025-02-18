سياسة|كندا

انقلاب طائرة أمريكية في كندا (فيديو)

كندا طائرة حادث
مدة الفيديو 00 دقيقة 34 ثانية 00:34
18/2/2025

قالت وسائل إعلام كندية إن 15 شخصا أصيبوا إثر انقلاب طائرة أمريكية تعرضت لحادث لدى هبوطها في مطار تورونتو، يوم الاثنين.

وأظهرت صور الطائرة وهي مستقرة على ظهرها على أرض المطار، فيما كانت تحيط بها سيارات الدفاع المدني.

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كما أظهرت مقاطع متداولة الطائرة على ظهرها، فيما يتم يقفز الركاب من داخلها ليخرجوا منها.

وقالت إدارة مطار “تورونتو بيرسون” الدولي في تورنتو بكندا إن الطائرة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” وكانت قادمة من منيابوليس. وأضافت أن فرق الطوارئ تدخلت بعد تعرض الطائرة لحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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