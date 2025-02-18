بدء المحادثات الأمريكية الروسية في الرياض بشأن أوكرانيا (فيديو)

بدأت، اليوم الثلاثاء، المحادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف في الرياض، بحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان “بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تستضيف الرياض محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم”.

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء ١٩ شعبان ١٤٤٦ هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٥ م في مدينة الرياض محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك… pic.twitter.com/dX4uxSL93d — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 18, 2025

وتهدف المحادثات إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو، والتباحث بشأن أوكرانيا. وتعد هذه أول مباحثات على هذا المستوى بين الجانبين منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وبثت القناة الإخبارية السعودية الرسمية، لقطات من المحادثات في قصر الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يجلس الوفدان الروسي والأمريكي على طاولة واحدة لتقريب وجهات النظر.

الدرعية.. محور استقرار العالم روسيا وأميركا على طاولة واحدة في الرياض لتقريب وجهات النظر #الإخبارية pic.twitter.com/8HhnTQGjjL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2025

وظهر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان يتوسطان طاولة جلس حولها من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.

لقطات من محادثات روسيا وأميركا في إطار مساعي المملكة لبحث سبل تحسين العلاقات بين البلدين امتدادا لجهودها الرامية لتعزيز الأمن واستقرار العالم#الإخبارية pic.twitter.com/WOXlhOFBoy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2025

أوكرانيا لم تشارك

ولم يشارك مسؤولون من أوكرانيا في الاجتماع. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إن بلاده لن تقبل نتائج المحادثات إذا لم تشارك كييف فيها.

ومن المتوقع أن يصل زيلينسكي إلى تركيا الثلاثاء، كما سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ إلى بولندا اليوم ثم إلى كييف الخميس.

ويجري زيلينسكي، غدا الأربعاء، زيارة رسمية للرياض “مخطط لها منذ فترة طويلة”، وقال الناطق باسمه إنه لا يعتزم لقاء مسؤولين روس أو أمريكيين.

المملكة تستضيف اليوم في قصر الدرعية بالرياض محادثات بين روسيا وأميركا في إطار مساعي المملكة لبحث سبل تحسين العلاقات بين البلدين امتدادا لجهودها الرامية لتعزيز الأمن واستقرار العالم#الإخبارية pic.twitter.com/IuwhMG0g2b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2025

ويأتي الاجتماع في الرياض، بعد 3 سنوات من التجميد شبه الكامل للعلاقات، وقبل أسبوع من الذكرى الثالثة لحرب روسيا على أوكرانيا، في وقت شغلت فيه مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، الوسط الدبلوماسي.

وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، أنه سيعقد اجتماعه الأول مع بوتين في السعودية بعد مكالمة هاتفية بينهما، في إطار مساعيه لوضع حد لحرب أوكرانيا.

واجتمع قادة الدول الأوروبية في باريس، أمس الاثنين، لمناقشة استراتيجيتهم بشأن أوكرانيا، إلا أنهم عبّروا عن انقسامات أيضًا في شأن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.