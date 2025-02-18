بعد إعلان الجيش سيطرته على المدينة.. سودانيون يحتفلون بعد طرد قوات الدعم السريع من الرهد (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، الاثنين، سيطرته على مدينة الرهد بولاية شمال كردفان غربي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن “قوات الجيش سحقت الميليشيا وأحكمت سيطرتها على مدينة الرهد”.

وأكد عبد الله أن “قوات الجيش بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة أحكمت سيطرتها على كامل منطقة كافوري والتصنيع الحربي”.

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني أن “القوات بمحاور وسط العاصمة الخرطوم تُحكم الخناق على ما وصفهم بشراذم الميليشيا الموجودين في المنطقة”.

في السياق، بث الجيش السوداني مقطعًا مصورًا قال إنه “يُظهر احتفالات عفوية لمواطنين مع قواته عقب السيطرة على مدينة الرهد”.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال الجيش السوداني “احتشد المواطنون وهم يهتفون ويرددون الأغاني الوطنية احتفاء بطرد المليشيا الإرهابية”.

ويخوض الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.