شرطة الاحتلال تغلق 3 مدارس للأونروا بالقدس الشرقية بعد اقتحامها والوكالة تعلق

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأمرت بإغلاقها، مما تسبب في حرمان 250 طفلًا في 3 مدارس بالقدس الشرقية و350 طالبًا في مركز تدريب قلنديا من التعليم.

وأفاد شهود عيان بأن “شرطة الاحتلال اقتحمت، اليوم الثلاثاء، مدرسة القدس الأساسية في بلدة سلوان واستجوبت إدارتها، كما اقتحمت مدرسة الوكالة في حي وادي الجوز، ومعهد قلنديا للتعليم المهني بمخيم قلنديا”.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان عبر حسابه على منصة إكس “حرمان الأطفال والشباب في القدس الشرقية من حقهم في التعليم في مدارس الأونروا”.

وأضاف “اليوم، اقتحمت قوات إسرائيلية وموظفون من بلدية القدس مركز تدريب قلنديا التابع للأونروا، وأمروا بإخلائه فورًا”.

وحسب لازاريني “كان في الموقع ما لا يقل عن 350 طالبًا و30 من طاقم العمل، وقد تأثروا جميعًا بهذا الاقتحام”، مبيّنًا أنه “جرى إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال الاقتحام”.

وأوضح “في وقت سابق من صباح اليوم، رافق أفراد من الشرطة الإسرائيلية موظفين من بلدية القدس إلى عدد من مدارس الأونروا، وأصدروا أوامر بإغلاقها”.

وأشار لازاريني إلى أن “أحداث اليوم أثّرت على 250 طفلًا في 3 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، وأكثر من 350 طالبًا في مركز تدريب قلنديا” وهو مجمع كبير تابع للأمم المتحدة.

وشدَّد على أن ذلك يشكل انتهاكًا للحق الأساسي في التعليم، وانتهاكًا لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وأكد لازاريني أنه “يجب الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات وفي كل مكان”.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 18, 2025