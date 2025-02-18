بعد نشر الجيش قواته في الجنوب.. عسكري لبناني يمزق علم إسرائيل ويدهسه (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لفرد من الجيش اللبناني أثناء نزعه علم إسرائيل عن أحد الأعمدة في بلدة ميس الجبل الجنوبية.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا، إذ ظهر فرد الجيش اللبناني وهو يمزق العلم الإسرائيلي ويلقيه أرضًا ثم يدهسه، وذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض البلدات جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني أنه استكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، وأن وحداته توسع انتشارها في القطاعين الشرقي والأوسط جنوبي البلاد بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إن وحداته العسكرية انتشرت في بلدات العباسية والمجيدية وكفركلا- مرجعيون في القطاع الشرقي، والعديسة ومركبا وحولا وميس الجبل وبليدا ومحيبيب- مرجعيون في القطاع الأوسط، ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون- بنت جبيل في القطاع الأوسط.

وأكد الجيش اللبناني أنه انتشر في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب جيش الاحتلال، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأشار البيان إلى أن “وحداته المختصة باشرت إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق”.

وشدَّد الجيش اللبناني على ضرورة “التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، لإفساح المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم”.

بتاريخَي ١٧و١٨ /٢ /٢٠٢٥، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية:

• العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي.

• العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط.

• مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.… pic.twitter.com/U8pX4Odhxg — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 18, 2025

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أعلنت “انسحاب جيش الاحتلال من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود”.

وأفادت الوكالة بأن “قوات الاحتلال انسحبت فجرًا من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني”.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل أبقت وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود، بذريعة أن هذه النقاط تقابلها تجمعات استيطانية رئيسية.

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار البالغة 60 يومًا مع بدء دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

كما أن الشكل الحالي للانسحاب يتعارض مع مطالبات بيروت بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

ومساء الاثنين، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن “الجيش نشر قواته في النقاط الخمس التي سيبقى فيها في جنوب لبنان في المستقبل القريب”، ونقلت عن الجيش قوله “نستعد لبقاء طويل هناك حتى انسحاب حزب الله شمال الليطاني”.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال فإن “عدد القوات التي ستبقى على الحدود مع لبنان ستكون أكبر بنحو 3 أضعاف مما كانت عليه قبل الحرب”.