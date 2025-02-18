خليل الحية: قررنا تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال والإفراج عمن تبقى من الأحياء ضمن المرحلة الأولى (فيديو)

قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الحركة قررت الإفراج عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الإسرائيلي “الأحياء” المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وعددهم 6، بينهم الأسيران هشام السيد وأفيرا منغستو، يوم السبت المقبل.

وأضاف في كلمة مصوّرة: “كما قررنا تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال الخميس القادم، على أن يُستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى، خلال الأسبوع السادس من الاتفاق”.

وأكد أن المقاومة جاهزة للانخراط الفوري في تطبيق بنود المرحلة الثانية وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة.

واستدرك “العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية”، مؤكّدًا ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون مماطلة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة خليل الحية:

قررنا تسليم 6 من أسرى الاحتلال يوم السبت المقبل.

قررنا تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال الخميس القادم.

جاهزون للانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق.

حماس أثبتت جديتها في تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية فيما يقابل الاحتلال وحكومة نتنياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب.

ما زالنا نعمل في كل الاتجاهات والوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.

يجب إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق.

الجميع ينظر بإعجاب إلى مثابرة الشعب الفلسطيني لاستئناف الحياة رغم الظروف القاسية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن حركة حماس ترغب في إطلاق سراح جميع الأسرى الستة الأحياء يوم السبت المقبل، وذلك لضمان الإفراج عن 47 أسيرًا فلسطينيًّا كانوا قد أُطلق سراحهم في صفقة شاليط ثم أُعيد اعتقالهم.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي، أن تل أبيب وافقت على إدخال كرفانات ومعدّات ثقيلة إلى غزة، وهو أمر كان مرفوضًا حتى صباح اليوم بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المعدات الثقيلة بدأت بالفعل الدخول إلى القطاع.

مصدر إسرائيلي يفيد بأن حركة حماس ترغب في إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين الستة الأحياء يوم السبت المقبل، وذلك لضمان الإفراج عن 47 سجينا امنيا فلسطينيًا كانوا قد أُطلق سراحهم في صفقة شاليط ثم أُعيد اعتقالهم.https://t.co/zFFYpcob4u pic.twitter.com/eiL9KNcyoR — مكان الأخبار (@News_Makan) February 18, 2025

وأكدت الخارجية القطرية، في وقت سابق اليوم، التزام الدوحة بجهود إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “لكنها لم تبدأ حتى الآن بشكل رسمي”، وألمحت إلى أجواء إيجابية بشأن المفاوضات.

وأضافت “نعمل على الوصول إلى المرحلة الثانية عبر المفاوضات، وإذا لم نستطع ذلك فسنعمل بشروط المرحلة الأولى”، ولم تعلّق على التنسيق بشأن تبادل الأسرى الأسبوع المقبل.

وكان حازم قاسم الناطق باسم حركة (حماس)، قد قال للجزيرة مباشر مساء الأحد، إنه من المنتظر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال هذا الأسبوع “حسبما وصلنا من رسائل وتأكيدات الوسطاء، حيث عطّلها الاحتلال أكثر من 10 أيام”.