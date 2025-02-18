شاهد: سوريون يقتحمون منزل مفتي النظام السابق أحمد حسون

احتج عشرات السوريين، مساء الاثنين، أمام منزل أحمد حسون، مفتي سوريا في عهد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المتظاهرين اقتحموا منزل حسون في مدينة حلب شمالي سوريا.

والتقت الجزيرة مباشر عددًا من المتظاهرين أمام المنزل، ووصف أحدهم حسون بأنه “مفتي البراميل”.

وأضاف “أفتى حسون بقتل السوريين، عندما قال إن كل منطقة تخرج منها قذيفة يجب أن تباد بالكامل”، وتساءل مستنكرًا “من أنت حتى تفتي بقتل السوريين؟”.

وطالب المتظاهر الإدارة السورية الجديدة بأن تعتقل أحمد حسون وتحاسبه وكل من عاونه في إصدار فتوى بقتل السوريين من أجل نظام الرئيس المخلوع بشار.

وتابع “نطالب باسم أهالي شهداء الثورة السورية بمحاكمة أحمد حسون أمام العالم أجمع”.

وقال متظاهر آخر إن أحمد حسون له تصريحات عديدة على الإنترنت “تدعو إلى إبادة إدلب”.