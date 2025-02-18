شاهد: سوريون يقتحمون منزل مفتي النظام السابق أحمد حسون

احتج عشرات السوريين، مساء الاثنين، أمام منزل أحمد حسون، مفتي سوريا في عهد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المتظاهرين اقتحموا منزل حسون في مدينة حلب شمالي سوريا.

والتقت الجزيرة مباشر عددًا من المتظاهرين أمام المنزل، ووصف أحدهم حسون بأنه “مفتي البراميل”.

وأضاف “أفتى حسون بقتل السوريين، عندما قال إن كل منطقة تخرج منها قذيفة يجب أن تباد بالكامل”، وتساءل مستنكرًا “من أنت حتى تفتي بقتل السوريين؟”.

وطالب المتظاهر الإدارة السورية الجديدة بأن تعتقل أحمد حسون وتحاسبه وكل من عاونه في إصدار فتوى بقتل السوريين من أجل نظام الرئيس المخلوع بشار.

وتابع “نطالب باسم أهالي شهداء الثورة السورية بمحاكمة أحمد حسون أمام العالم أجمع”.

وقال متظاهر آخر إن أحمد حسون له تصريحات عديدة على الإنترنت “تدعو إلى إبادة إدلب”.

مراسل الجزيرة مباشر: سوريون في مدينة حلب يقتحمون منزل أحمد حسون مفتي سوريا في عهد المخلوع بشار الأسد pic.twitter.com/ZvY9dhTHFU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2025

وشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية السورية على مدار 17 عامًا إبان حكم بشار الأسد، حتى ألغى الرئيس المخلوع المنصب عام 2021 بالتزامن مع إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف.

وطوال وجود حسون في منصبه عرف عنه مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع، وانحيازه للسلطة ضد الثوار والحراك الشعبي.