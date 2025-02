عاهل الأردن يؤكد موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة (فيديو)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال ملك الأردن، في اجتماع بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين في الديوان الملكي، الاثنين، “في زيارتي لواشنطن الأسبوع الماضي، أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل الاعتبارات”.

وأضاف متسائلًا “لكن السؤال بعد 25 سنة لماذا أغير موقفي؟ 25 سنة وأنا بقول كلا للتهجير كلا للتوطين كلا للوطن البديل، للأسف اللي ما بدهم يفهموا أو مش قادرين يفهموا خليني أؤكد من جديد موقفنا الثابت”.

وتابع “كلا للتهجير من غزة والضفة الغربية وإعادة إعمار غزة دون التهجير، ولابد من خفض التصعيد في الضفة الغربية، وأن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

His Majesty King Abdullah II reaffirmed #Jordan's firm position on the Palestinian cause during a meeting with military retirees, on the occasion of Veterans Day, attended by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, at the Royal Hashemite Court pic.twitter.com/BlKZPqGKJ6

