سياسة|لبنان

مع انتهاء مهلة الانسحاب.. إسرائيل تحتفظ بـ5 نقاط والجيش اللبناني ينتشر في الجنوب (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 32 ثانية 01:32
18/2/2025-|آخر تحديث: 18/2/202512:27 PM (توقيت مكة)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا من البلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وأنها أبقت على وجودها في 5 نقاط رئيسة على طول الحدود.

وقال الجيش اللبناني إن وحداته انتشرت أمس واليوم في 11 بلدة جنوبي البلاد بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل بعد الانسحاب الإسرائيلي.

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وأضاف في بيان “باشرنا المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة”.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

البقاء في 5 مواقع

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه بدءا من اليوم سيبقى الجيش في منطقة عازلة في لبنان مكونة من 5 مواقع خاضعة للرقابة.

وأضاف “عازمون على توفير الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال، وسنواصل فرض القوة بلا تسامح ضد أي انتهاك من حزب الله“.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن كاتس قوله “على حزب الله الانسحاب الكامل إلى ما وراء الليطاني وعلى الجيش اللبناني فرض ذلك”.

وأضاف “على الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله تحت إشراف الآلية التي جرى إنشاؤها بقيادة الولايات المتحدة”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يواصل، اليوم الثلاثاء، استكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد أكثر من شهرين من العمليات العسكرية “التي استهدفت تدمير بنية تحتية وأسلحة تابعة لحزب الله”.

وأضافت “يتم تسليم المنطقة المدمرة للجيش اللبناني، الذي من المفترض أن يفرض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي ينص على إبعاد حزب الله عن جنوب نهر الليطاني”.

وقالت إنه في إطار التنسيق مع الولايات المتحدة، حصلت إسرائيل على موافقة للإبقاء على وجود عسكري محدود في 5 مواقع استراتيجية داخل لبنان، حيث أقامت مواقع عسكرية لحماية الحدود الشمالية.

وتابعت “على الرغم من العمليات العسكرية المكثفة، لا يزال التهديد قائمًا. لكن هناك استعدادات لمواجهة أي استفزازات محتملة”.

أولويات لبنان

ومساء أمس، أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، للجزيرة مباشر، أن أولويات الحكومة تحرير الأراضي المحتلة واحتكار السلاح والالتزام بالقرار 1701 وتحييد لبنان عن الصراعات.

وقال إن أيّ بقاء للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية “يعتبر احتلالا وسنتعامل معه بالوسائل المناسبة”.

وشدد على أن موقف الحكومة يؤكد “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وبسط سيادتنا”، وتابع “سنعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي بالضغط الدولي وكافة الوسائل المتاحة”.

وقال إن قرار الحرب والسلم من اختصاص الدولة اللبنانية، مردفًا “لا نريد حربا جديدة ولكن لن نصمت على احتلال أي شبر من أراضينا”، وأكد التزام لبنان بالقرار 1701 وأن الدولة هي المسؤولة عن الدفاع عن لبنان وحدوده.

المصدر : الجزيرة مباشر + الوكالة الوطنية للإعلام + هيئة البث الإسرائيلي

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