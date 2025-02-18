وزير الخارجية الإسرائيلي: المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق الأسرى تبدأ خلال أسبوع

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ستبدأ خلال أسبوع، دون تحديد موعد محدد.

وأضاف ساعر في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، “ستبدأ المحادثات للمرحلة الثانية في هذا الأسبوع، ونحن نتشاور مع أصدقائنا الأمريكيين، وأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون بفضل عمل الوسطاء وسيحدث ذلك في خلال أسبوع”.

وأوضح أن إسرائيل ستواصل التفاوض بخصوص المرحلة الثانية من اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أن بلاده تحظى بمساندة كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وواصل: “نطالب بنزع كامل السلاح من غزة؛ لأن حكم حماس لم يكن تجربة ناجحة لنا، ولن نسمح بإقامة نموذج آخر لحزب الله في قطاع غزة، وليس بالضرورة أن يمتلك أحد غزة”.

وأوضح أن “إسرائيل ملتزمة بأهداف الحرب على غزة، وإذا تمكنت من تحقيق هذه الأهداف فلن تنهي الحرب دون أن تستعيد الرهائن؛ وإلا فنحن مستعدون للعودة للعمليات العسكرية إذا ما رأينا حوارا مع حماس غير بناء”.

وزعم ساعر أن “الكثير من الفلسطينيين يريدون الهجرة من قطاع غزة”، قائلا إن إسرائيل “ستعطي الحرية لكل من يريد الهجرة من غزة؛ بل وستبحث عن دولة تستقبلهم بشكل إنساني”، على حد زعمه.

وقال ساعر: “لا نثق بالسلطة الفلسطينية لأنها فشلت في الالتزام بمسؤولياتها؛ ولأنها تقود تيارا من التطرف في المناهج الدراسية والمساجد، ويجب نزع التطرف والإرهاب من السلطة الفلسطينية”.

وبخصوص لبنان، قال ساعر: “سنبقى مؤقتا في 5 نقاط مهمة في لبنان وسنواصل الانسحاب رغم اختراق الاتفاق، وإذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في تلك النقاط الـ5″.

وكان حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد قال للجزيرة مباشر مساء الأحد، إنه من المنتظر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال هذا الأسبوع “حسبما وصلنا من رسائل وتأكيدات الوسطاء، حيث عطّلها الاحتلال أكثر من 10 أيام”.