وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع يقرر إنشاء إدارة خاصة لتنظيم المغادرة الطوعية لسكان غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن وزير الدفاع إسرائيل كاتس قرر إنشاء إدارة خاصة لتنظيم المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة.

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلية، عبر منصة إكس، أنه من المتوقع أن تشمل الإدارة ممثلين من وزارات وهيئات أخرى تابعة للحكومة ولأجهزة الأمن.

وذكر المراسل أن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية عرض خلال اجتماع، الاثنين، خطة مبدئية بشأن مغادرة سكان القطاع، أُعدت بناءً على طلب وزير الدفاع.

وأوضح أن الخطة تتضمن مساعدة أي شخص من سكان قطاع غزة يرغب في المغادرة إلى دولة ثالثة.

ومن بين أمور أخرى، سيحصل الشخص على ترتيبات خاصة للخروج من القطاع عبر البحر أو الجو أو البر.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن كاتس “عقد اجتماعا (الاثنين) بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة”.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع إنه أمر الجيش بإعداد خطة “تسمح لأي شخص من سكان قطاع غزة يرغب في المغادرة بالقيام بذلك إلى أي بلد يرغب في استقباله”.

ورحَّب كاتس بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، قائلا إنها “يمكن أن توفر فرصا واسعة لسكان غزة الذين يرغبون في المغادرة، وتساعدهم على الاندماج بشكل مثالي في دول الاستضافة، وأن تسهل كذلك التقدم في برامج إعادة الإعمار لغزة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الخطة ستشمل “خيارات للخروج من خلال المعابر البرية، إضافة إلى ترتيبات خاصة للمغادرة عبر البحر والجو”.

وردًّا على سؤال عمَّن سيستقبل الفلسطينيين، قال كاتس إنه ينبغي أن تكون الدول التي عارضت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، موضحًا “دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها من الدول، التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة لإسرائيل بسبب أفعالها في غزة، ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.