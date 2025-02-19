أبو بلال يعلن تسليم جثامين عائلة “بيباس” الإسرائيلية غدا ويكشف ظروف مقتلهم

أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، تسليم جثامين عائلة إسرائيلية غدًا الخميس كانت قد أسَرتها حيّة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أبو بلال الناطق باسم كتاب المجاهدين، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إنه ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة “سيتم غدًا الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس”.

وأكد أبو بلال أن كتائب المجاهدين كانت حريصة على حياة الأسرى لديها، إلا أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع تسبّب في مقتلهم، قائلًا إن الأسرى “الذين تم أسرهم على يد مجموعة من مجاهدي كتائب المجاهدين، تم الحفاظ عليهم ومعاملتهم الحسنة وفق تعاليم الإسلام الحنيف”.

وأوضح أن ذلك كان “قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الصهيوني ومقتلهم واستشهاد المجموعة الآسرة، وقد حافظت الكتائب على جثامين العائلة طوال مراحل الحرب حتى تاريخ التسليم”.

وسبق أن قالت المقاومة إن جيش الاحتلال تسبب على مدار الحرب، في قتل العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، عبر القصف العشوائي على المدن والمخيمات.

وأمس الثلاثاء، قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن الحركة قررت الإفراج يوم السبت المقبل عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الإسرائيلي “الأحياء” المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وعددهم 6.

وأضاف في كلمة مصوّرة “كما قررنا تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال الخميس القادم، من بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يُستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى، خلال الأسبوع السادس من الاتفاق”.