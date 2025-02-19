أمير قطر من طهران: ملتزمون بإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

استقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في طهران.

وأكد أمير دولة قطر، خلال مؤتمر صحفي، على التزام الدوحة بإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار الشيخ تميم إلى أنه تناول مع بزشكيان “الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا”، مؤكدًا على أنهما اتفقا على أن “السبيل الأمثل لحل الصراعات المستمرة هو الحوار”.

أبرز ما قاله أمير قطر في المؤتمر الصحفي:

تناولنا الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا واتفقنا على أن السبيل الأمثل لحل الصراعات المستمرة هو الحوار.

أكدت مع الرئيس الإيراني على أهمية متابعة مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

قضية فلسطين على رأس قائمة الملفات التي تناولناها وشددنا على ضرورة التمسك بوقف إطلاق النار في غزة.

شددنا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والاستمرار في تدفق المساعدات.

أكدت التزامنا بإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات.

تحدثنا عن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا.

أبرز ما قاله الرئيس الإيراني في المؤتمر الصحفي: