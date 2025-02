اشتباكات في نيويورك بين نشطاء مؤيدين لفلسطين وأعضاء منظمة بيتار الصهيونية

شهدت منطقة “بورو بارك” في بروكلين بنيويورك اشتباكات، مساء الثلاثاء، بين نشطاء مؤيدين لفلسطين وأعضاء من المنظمة الصهيونية “بيتار”، وذلك خلال احتجاج على معرض عقاري نظمته المنظمة لبيع أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لشهود عيان ومقاطع “فيديو” تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، رفع أعضاء بيتار علم جماعة “كهانا شاي”، وهي منظمة مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

ووصل المتظاهرون المؤيدون لفلسطين، بما في ذلك نشطاء يهود معارضون للاستيطان، إلى موقع المعرض للاحتجاج على ما وصفوه بـ”بيع الأراضي المسروقة من الفلسطينيين”.

ومع تصاعد التوترات، بدأ أعضاء بيتار في مهاجمة المتظاهرين. وأظهرت لقطات “فيديو” أعضاء بيتار وهم يرفعون علم “كهانا شاي”، التي أسست على أفكار الحاخام مئير كهانا المتطرفة، التي تدعو إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.

A newly surfaced video of the alleged stabbing incident shows Shai and his associate, Ben Gelernter—who was previously seen punching a woman—aggressing on protesters while carrying a Chabad flag.

وكانت بيتار قد نشرت في وقت سابق منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تحث فيه أتباعها على الحضور إلى المعرضين “مستعدين”، ومرتدين الأقنعة مما أثار مخاوف من تصعيد العنف.

وتم تداول مقاطع “فيديو” تُظهر الاعتداءات على المتظاهرين، بما في ذلك لقطات من زوايا متعددة، إحداها نشرتها بيتار نفسها بتعليق مسيء يشير إلى أحد المتظاهرين بـ”الكلب الفلسطيني”.

يذكر أن “كهانا شاي” جماعة سياسية ودينية متطرفة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بسبب أنشطتها العنيفة وتحريضها على الكراهية ضد الفلسطينيين. أما بيتار، التي أسست عام 1923 على يد زئيف جابوتينسكي، فتدعو إلى إقامة دولة يهودية على ضفتي نهر الأردن وتعزيز الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.

Betar is flying the Kahane Chai Flag at the protest in Brooklyn NY

Kahane Chai is a US designated Terror Group

Betar’s President, Ronn Torossian is a former member of Kahane Chai

He is also a major donor for @RitchieTorresNY & @NYCMayor

Betar incited violence at the protest https://t.co/DCbsoaZPhB pic.twitter.com/n55sUXiFCU

— GenXGirl (@GenXGirl1994) February 19, 2025