الجزيرة مباشر في الخطوط الأمامية بالخرطوم بحري (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر الوضع في ضاحية “كافوري” بمدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، وسط السودان، فيما يواصل الجيش السوداني تقدمه في محاور القتال بالمدينة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن معارك عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شارع القنطرة، المحاذي للنيل الأزرق والمؤدي إلى جسر المنشية الذي يربط المدينة بالخرطوم.

وأوضح المراسل أن قوات الدعم السريع كانت تستخدم الشارع لربط قواتها في الخرطوم بحري وإمدادها من شرقي المدينة.

وقبل أيام، أعلن الجيش السوداني تقدم قواته في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري وسيطرتها على مواقع مهمة، بينها رئاسة “منظومة الصناعات الدفاعية” ومقر قيادة قوات الدعم السريع.

وأظهرت صور للجزيرة مباشر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من مناطق تقع تحت سيطرة قوات الجيش السوداني شمال شرقي مدينة الخرطوم بحري.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان القصف المدفعي بصورة شبه يومية.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن 7 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف الدعم السريع أحياء الثورة شمالي مدينة أمدرمان غربي العاصمة بقذائف المدفعية.

وفي مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور غربي السودان، ذكرت مصادر محلية للجزيرة مباشر أن الجيش شن غارات على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع شرقي المدينة، فيما استهدفت الأخيرة مواقع للجيش وسط وشمالي الفاشر بالمدفعية.