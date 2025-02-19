السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ “الكامل” لاتفاق غزة ويجدد رفضه تهجير الفلسطينيين (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة “التنفيذ الكامل” لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، على ضرورة “استمرار تبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها”.

وقال السيسي -الذي يزور إسبانيا- إنه “يجب العمل على إحياء عملية السلام لإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية”.

التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين

كما شدد السيسي على موقفه الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني قائلًا “أكّدنا على أهمية دعم المجتمع الدولي وتبنّيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني، وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي يتسمك بها، ووطنه الذي لا يقبل التفريط فيه”.

وأشار الرئيس المصري إلى أن حديثه مع سانشيز تطرّق إلى الأوضاع في سوريا، وأوضح “أكدت دعم مصر الثابت للشعب السوري الشقيق والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان”.

وقال أيضًا “أكّدنا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية”.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن. ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.