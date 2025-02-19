ترامب: زيلينسكي رئيس “غير كفء” والحرب جعلت مدنا في أوكرانيا تشبه غزة (فيديو)

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ووصفه بأنه رئيس “غير كفء”، وحمّله مسؤولية استمرار الحرب في بلاده.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي ببالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء أمس الثلاثاء، “أحبه (زيلينسكي) على المستوى الشخصي، لكن ما يهمني هو القيام بمهامه، هذا الرئيس غير كفء على الإطلاق، وليس لديه أدنى فكرة عما يحدث، وتصدر عنه أقوال وعبارات سخيفة، ما حدث ما كان يجب أن يحدث”، في إشارة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف “زيلينسكي انخفضت شعبيته ولم تُجرَ انتخابات في أوكرانيا بل فُرضت أحكام عرفية”.

وأكد ترامب أنه يسعى للسلام بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا على أنه يملك القدرة على إنهاء الحرب.

“مدن بأوكرانيا تشبه غزة”

وشبّه ترامب دمار مدن في أوكرانيا بالدمار التي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا “هناك مدن في أوكرانيا تشبه غزة ليس فيها مبنى سليم”.

وتابع “الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة”، لافتًا إلى أن “روسيا تريد إنهاء الوحشية في أوكرانيا وأن الحرب هناك عبثية وما كان يجب أن تقع”.

وأشار ترامب إلى أن المفاوضات كانت قادرة على إنهاء الحرب بين موسكو وكييف، محمّلًا إدارة زيلينسكي استمرار الحرب، قائلًا “القيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب”.

وتحدث ترامب عن محادثات السعودية التي جمعت بين وفد أمريكي وآخر روسي، ووصفها بأنها كانت “جيدة جدًّا”، وهو لقاء اعترضت عليه كييف.

ولا يمانع الرئيس الأمريكي من نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، لكنه أكّد وجوب توافق على ذلك أولًا.

بعثات دبلوماسية بين موسكو وواشنطن

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الهدف من المباحثات التي تجري مع الجانب الروسي في الرياض، هو وضع نهاية للحرب في أوكرانيا، بحيث تكون مقبولة لكل الأطراف.

وأكد نظيره الروسي سيرغي لافروف أن المباحثات مع الوفد الأمريكي كانت “مفيدة للغاية”، وأن الولايات المتحدة أصبحت تتفهم الموقف الروسي بشكل أفضل.

ولفت لافروف إلى الاتفاق مع الجانب الأمريكي على البدء في إجراءات لحل النزاع في أوكرانيا، كما أشار إلى إجراء مناقشة تعزيز البعثات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن.

وأوضح أن موسكو أبلغت واشنطن أنها تعارض إرسال قوات من دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى أوكرانيا في إطار وقف إطلاق النار “سواء تحت علم أجنبي أو علم الاتحاد الأوروبي أو تحت أعلام وطنية”.